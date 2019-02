Torsdag formiddag skete en soloulykke ved Ølsted Sydstrand ved Frederikssund.

En bilist kørte torsdag formiddag ind i et træ nær Frederikssund og fik meget alvorlige skader, oplyser politiet.

Ingen andre trafikanter var tilsyneladende involveret, og derfor taler Nordsjællands Politi om en soloulykke.

Den blev opdaget lige omkring klokken 10 på rute 51 ved Ølsted Sydstrand.

På grund af redningsarbejdet blev den ene vejbane spærret for trafik, oplyser politiet, som også tilkaldte en bilinspektør for at få ulykken undersøgt nærmere.

Under eskorte blev den svært tilskadekomne af en ambulance kørt til Rigshospitalet.

Først på eftermiddagen oplyser politiet, at bilisten er død af sine kvæstelser. Han var 59 år og kom fra Hundested.

