Bilister blev ledt ad den gamle Lillebæltsbro, da de søndag morgen skulle fra Jylland til Fyn.

Lillebæltsbroen var søndag morgen spærret for trafik i østgående retning i godt halvanden time. Årsagen var en dødsulykke, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Trafikken fra Jylland mod Fyn skulle derfor ledes ad den gamle bro, oplyser vagtchefen hos politiet, Hans Hoffensetz.

Ulykken skete cirka klokken 7.45. En lastvogn ramte en mand, der blev erklæret død på stedet.

Manden er en 32-årig mand fra Fyn, oplyser vagtchefen

Forinden var han gået i stå med sin varevogn på broen. En politipatrulje stoppede op og talte med manden ved fem-tiden.

- Hans bil holdt ude i nødsporet med havariblik tændt. Han fortalte patruljen, at han var kørt i stykker med gearkassen, og at han ventede på hjælp. Patruljen vurderede, at der ikke var en faresituation, siger vagtchef Hans Hoffensetz.

Den 32-årige opholdt sig altså på broen i mere end to timer. Flere vidner har fortalt politiet, at de så manden både sidde inde i sin bil og gå rundt om den.

De nærmere omstændigheder ved selve påkørslen er ikke klarlagt søndag formiddag.

Chaufføren i lastvognen, som er 41 år og fra Ukraine, skal afhøres med en tolk.

