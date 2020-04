En 33-årig mand er torsdag aften kørt galt på Helsingør Motorvejen i nordgående retning efter at være blevet jagtet voldsomt af politiet i en biljagt, der begyndte i indre København.

Københavns Politi oplyser, at man 18.20 torsdag forsøgte at standse en personbil på Åboulevard, hvor føreren - den 33-årige mand - nægtede at standse.

»Umiddelbart var det bare en rutinestandsning, man forsøgte, men om det er, fordi føreren har kørt uhensigtsmæssigt, det ved vi ikke,« oplyser Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, til B.T.

Da føreren nægtede at standse for politiet, indledte politiet en biljagt, som fortsatte rundt i KBH og op mod Nordsjælland, hvor bilen forulykkede.

Foto: Steven Knap/BYRD Vis mere Foto: Steven Knap/BYRD

Loui Dahl fra Helsingør var på vej hjem ad Helsingør Motorvejen, da han pludselig blev overhalet af den 33-årige mand på flugt fra politiet:

»Det var frygtindgydende at se ham komme nærmere og nærmere i bakspejlet. Af en eller anden grund havde han trods alt sat katastrofeblink på, så jeg så ham komme,« forklarer han til B.T.

Loui Dahl skyndte sig at køre ind i nødsporet, for at komme af vejen og gøre plads til de mange politibiler, der kom drønende efter den 33-årige flugtbilist.

Ifølge ham forulykkede den 33-årige mand, da han forsøgte at overhale en lastbil indenom, men mistede herredømmet over bilen.

Foto: Steven Knap/BYRD Vis mere Foto: Steven Knap/BYRD

»Det lignede, at bilisten kørte direkte ind i træerne i siden af vejen,« forklarer Loui Dahl.

Føreren af bilen er anholdt og kørt til undersøgelse på skadestuen, oplyser Københavns Politi, men man kender ikke hans tilstand. Den 33-årige flugtbilist er i forvejen kendt af politiet, oplyser de desuden.

B.T.s mand på ulykkesstedet oplyste tidligere torsdag, at den forulykkede bil lå på taget, og at den 33-årige flugtbilist blev båret ind i ambulancen, som altså nu har forladt motorvejen og er kørt mod skadestuen med politieskorte, hvor man vil tilse den 33-årige.

Helsingør Motorvejen var tidligere totalt spærret for trafik, men er nu genåbnet, oplyser vejdirektoratet.