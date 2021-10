En 25-årig cyklist var onsdag ude for en dramatisk ulykke i Aabenraa i det sønderjyske.

Her blev hun omkring klokken 13.30 ramt af en sort bil, der kom ud fra International Business College i byen.

Efterfølgende valgte føreren af den sorte bil at forsvinde fra stedet, uden at tjekke om den kvindelige cyklist var okay.

Det får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at efterlyse den bil, der ramte kvinden.

'Bilisten flygtede efterfølgende fra stedet efterladende sig den chokerede kvinde og en sammenkrøllet cykel,' skrives det i et tweet om sagen fra politiet.

Det var da den sorte bil, der muligvis er en BMW, skulle svinge fra International Business College og ud på Dronning Margrethes Vej, at den 25-årige blev påkørt.

På grund af at bilisten flygtede fra stedet, vil Syd- og Sønderjyllands Politi gerne høre nærmere fra eventuelle vidner, der kan have set ulykken finde sted.

Har man set ulykken eller har andre oplysninger, der kan være relevante for sagen, så vil politiet gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.