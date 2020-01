Voldsomt så det ud, da en bil fredag morgen pludselig kørte ind i et hus i Dragør syd for København.

Det var sandsynligvis et ildebefindende, der var skyld i, at bilisten mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i et hus.

Bilen kom kørende i den sydlige del af Dragør, da den pludselig kørte på tværs af kørebanen og henover fortorvet.

Den endte i et udhus til et rækkehus i boligkvarteret Egnløkken.

Foto: M JJ/Byrd.com

»Vi går ud fra, at den mandlige fører fik et ildebefindende, og at han derfor med lav fart kørte af vejbanen og ind i haven,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen.

Anmeldelsen om ulykken kom klokken 8.21, og politi og redningsmandskab rykkede ud til stedet.

Manden blev efterfølgende kørt på hospitalet med politieskorte, men det vides endnu ikke, hvordan hans tilstand er.

Ingen andre kom noget til.