Politiet sigter 50-årig for at have været påvirket af cannabis og amfetamin ved ulykke i Vendsyssel.

En bilist på 50 år er tirsdag blevet varetægtsfængslet for at have påkørt og dræbt en pige på 12 år i en ulykke i Østervrå mandag morgen, skriver nordjyske.dk.

Manden sigtes for at have været påvirket af narkotika, da han ramte pigen, som kørte på et el-løbehjul. Hun var på vej i skole.

Under grundlovsforhøret i Retten i Hjørring græd den 50-årige mand flere gange, beretter nordjyske.dk.

Han nægter sig skyldig i narkopåvirket kørsel. Politiets sigtelse handler om, at han var påvirket af såvel cannabis som amfetamin. Selv forklarer manden, at han røg hash i lørdags.

Han mener selv, at hans fart var cirka 80 kilometer i timen, da påkørslen skete.

Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle manden frem til 16. december.

Pigen var iført cykelhjelm, da hun trillede mod skolen, er det ifølge nordjyske.dk kommet frem i retsmødet. Politiet fik meldingen om ulykken cirka klokken 07.30.

/ritzau/