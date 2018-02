Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er lørdag ude til to uheld. En mandlig bilist er afgået ved døden.

En lastbil og en personbil er lørdag morgen kørt sammen på Gedser Landevej ved Gedesby nord for Gedser.

Ved ulykken er føreren af personbilen afgået ved døden.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Henrik Karlsen.

- Han er død på stedet, siger vagtchefen om bilisten.

Lastbilen er kroatisk, og føreren er uskadt. Føreren af personbilen er formentlig polak, da bilen er polsk indregistreret. Politiet mangler dog stadig at fastslå mandens identitet. Derfor kendes hans alder heller ikke.

Politiet oplyser, at de har en bilinspektør på stedet, som skal forsøge at kortlægge ulykken. Ifølge vagtchefen er der tale om et sammenstød på en lige strækning.

- Det er umiddelbart et mødeuheld. Lastbilen er på vej nordpå, mens personbilen er på vej sydpå. Det kan ikke udelukkes, at personbilen er kommet med høj hastighed, siger Henrik Karlsen.

Gedser Landevej er på grund af ulykken spærret i begge retninger kort før færgelejet i Gedser. Derfor opfordres bilister til at benytte en omkørsel ad Gammel Landevej, som går parallelt med Gedser Landevej.

Vejdirektoratet oplyser, at bilister på strækningen skal forvente længere køretid det meste af formiddagen.

Ulykken ved Gedser er ikke det eneste færdselsuheld i den sydsjællandske politikreds lørdag morgen. På Sydmotorvejen i nordgående retning ved Farø er to biler involveret i et andet uheld.

Den ene af de to biler er havnet på en mark.

Ved ulykken er to personer bragt til sygehuset i Nykøbing Falster.

Opdateres...