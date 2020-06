I alt tre personer fra samme familie er afgået ved døden i forbindelse med trafikulykke ved Bogense på Fyn.

Med høj fart torpederede en personbil søndag aften en anden bil ved et vejkryds uden for Bogense på Nordfyn.

To personer - en 37-årig mand og en 64-årig kvinde - mistede livet på stedet.

En 63-årig kvinde blev alvorligt kvæstet ved ulykken og fløjet med helikopter til sygehuset. Hun er mandag morgen afgået ved døden.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De tre dødsofre var i familie med hinanden og sad i den bil, der blev påkørt.

Bilisten, der påkørte dem, flygtede fra ulykkesstedet.

Han er siden blevet anholdt. Der er tale om en 26-årig mand, som vil blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør mandag eftermiddag.

Manden er sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for at flygte fra stedet. Chaufføren har selv fortalt til politiet, at han kørte 120 til 130 kilometer i timen, da han ramte den anden bil.

Han slap fra ulykken uden kvæstelser, mens en passager i hans bil er blevet undersøgt for mindre skader.

Den 63-årige omkomne kvinde er fra Esbjerg, den 37-årige mand er fra København, mens den 64-årige kvinde kommer fra Vestfyn.

Deres pårørende er underrettet.

Ulykken skete på Odensevej ved T-krydset Odensevej/Assensvej umiddelbart uden for Bogenses bygrænse. Politiet blev alarmeret klokken 20.35.

Fyns Politi kan endnu ikke fortælle om de nærmere omstændigheder ved sammenstødet.

/ritzau/