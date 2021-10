En bilist har tidligt søndag morgen påkørt en lysmast på Kongelundsvej i Tårnby.

Det oplyser Københavns Politi til B.T., der modtog anmeldelsen klokken 05.04.

»Der er tale om et køretøj, der har påkørt en lysmast ved en fodgængerovergang. I den forbindelse er der en del, der er blevet ødelagt,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til B.T. og fortsætter:

»Derfor så vi også en del plast og andre dele på vejen, som vi skulle have fjernet,« fortæller vagtchefen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Blandt de ødelagte dele finder politiet en nummerplade, som de formoder er fra det køretøj, der har forårsaget skaderne.

»Det er i øjeblikket ved at blive efterforsket, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned,« fortæller vagtchefen.

Både politi og brandvæsenet var fremme på stedet for at sikre beviser og fjerne de påkørte genstande fra vejen, så de ikke var til fare for andre trafikanter.

Københavns Politi oplyser, at kommunen er blevet underrettet om den ødelagte lysmast.