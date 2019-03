Mandag eftermiddag stak en bilist af fra en trafikulykke i Herlev. Nu er han efterlyst af Københavns Vestegns Politi.



Manden, der kørte i en sort bil, ville svinge til højre i krydset Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej, men ramte en 14-årig pige, der var på vej over fodgængerovergangen.

Ulykken skete kl. kvart over fem om eftermiddagen.

»Det er min faste overbevisning, at de begge har haft grønt lys,« siger vagtchef Brian Holm fra Københavns Vestegns Politi.



Efter påkørslen steg manden ud af sin bil, og bad pigen om at se sig for. Hvorefter han satte sig ind igen og kørte videre.

Nu vil politiet gerne have fat i bilisten.

»Det har en vis grovhed, når man vælger at flygte fra stedet. Normalt i den slags situationer, plejer folk at melder sig selv til politiet, når oplevelsen lige har bundfældet sig. Men det er ikke sket endnu,« siger vagtchef Brian Holm.



Efter ulykken blev pigen i ambulance kørt til Herlev Hospital, hvor lægerne kunne konstatere, at hun slap fra ulykken med knubs.



Politiet beskriver bilisten som: ‘Dansk af udseende, 180-185 cm høj, spinkel af bygning, skaldet, iført sort jakkesæt. Han kørte i en sort bil af sedan-typen.’

Oplysninger om ulykken eller manden kan gives til politiet på nummer 43 86 14 48.