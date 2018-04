Manden kørte i høj hastighed ind i en lastbilanhænger på en rasteplads. Han blev erklæret død kort tid efter.

En 53-årig mand er død, efter at han tidligt tirsdag morgen kørte ind i en parkeret lastbilanhænger nær den lille by Arnborg syd for Herning.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær.

- Han kører nordpå ad Skovbjergvej nord for Arnborg, da han af uvisse årsager kører ind på en rasteplads i høj hastighed og direkte ind i en parkeret anhænger til en lastbil, siger vagtchefen.

Manden bliver kort tid efter ulykken, der indtraf klokken 04.14, erklæret død på Regionshospitalet Herning.

Den 53-årige var alene i bilen, da ulykken skete.

Han var fra lokalområdet, og de nærmeste pårørende er underrettet, oplyser politiet.

/ritzau/