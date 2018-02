Den bilist, som tirsdag morgen påkørte og efterlod en 9-årig dreng på Mølmarksvej i Svendborg, er angiveligt fundet.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Fyns Politi har haft kontakt med en 65 årig kvinde fra Sydfyn som har erkendt at have været på stedet og ramt noget. En politipatrulje blev i forbindelse med standsning af en andet køretøj opmærksom på en personbil på en p-plads, der passede på beskrivelsen med skader på fronten,' lyder det.

Kvinden er ifølge Fyns Politi blevet anholdt og vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 249 og 252 styk 2.

Som er at tilføje betydelige skade på andres legeme, som straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, og at stikke af fra et færdselsuheld, der straffes med op til to års fængsel.

'Det er juridisk vurderet, at der ikke er belæg for at forsøge kvinden varetægtsfængslet. Hun vil blive løsladt efter endt afhøring,' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Politiet modtog anmeldelsen kl. 07.27 tirsdag morgen, om at drengen lå bevidstløs på et fortov på Mølmarksvej ved Hesselbjerg i Svendborg.

I første omgang troede de, han havde fået et epileptisk anfald, og han blev flyttet til Odense Universitetshospital.

Her viste skaderne, at han højst sandsynlig er blevet ramt af en bil, og politiet arbejdede nu ud fra teorien om, at han var blevet ramt af en flugtbilist.

Drengen havde pådraget sig brud på ben, skulder og hofter, ligesom det blev konstateret, at han ikke havde epilepsi.