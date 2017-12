Teenagepige slap uden alvorlige skader, men blev stærkt chokeret, da en bil søndag kørte ind i hendes værelse.

Rønne. En 14-årig pige fik en stærkt ubehagelig start på juleaften, da en bil tidligt søndag morgen bragede gennem væggen til hendes soveværelse.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken på Svalhøjvej i Hasle kort efter klokken syv.

- Hun vågner ved et stort brag, og ved at der falder stykker af gasbeton ned over hende, fortæller Henning Siezing, der er vagthavende ved Bornholms Politi.

Trods den voldsomme oplevelse slap pigen uden alvorlige skader.

- Det er et rent held, at der ikke sker mere, siger Henning Siezing.

Han tilføjer, at pigen og hendes familie efter omstændighederne har det godt, og at de er blevet vejledt i at søge hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Den 29-årige mand, der kørte bilen, kom heller ikke til skade ved uheldet, men han er blevet anholdt.

- Vi har fået taget en blodprøve for at undersøge, om han skulle være påvirket af alkohol eller stoffer, siger den vagthavende.

Bilisten vil under alle omstændigheder blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven, men han risikerer også en sigtelse for overtrædelse af straffeloven ved at have bragt andres liv og førlighed i fare.

/ritzau/