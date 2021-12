En usædvanlig utålmodig billøst var tirsdag middag involveret i et stort færdselsuheld.

Færdselsuheldet skete 11.57 på Viborgvej i Aarhus V, da en bil kom kørende i østlig retning.

Det gik tilsyneladende alt for langsomt for vedkommende. Føreren af bilen valgte nemlig at foretage en overhaling af en hel række biler.

Bilisten lagde sig midt imellem de to vognbaner og påkørte her tre biler, som kom kørende i modsat retning.

En fjerde bil blev desuden ramt af dele fra de tre påkørte biler.

Bilisten, som lavede overhalingen, kørte efterfølgende fra stedet.

De påkørte bilister blev tilset af en ambulance, men ingen kom umiddelbart alvorligt til skade.

Østjyllands Politi fortæller til B.T., at de stadig ikke har fundet bilisten onsdag middag.