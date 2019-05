Det var en menneskelig fejl, siger bilforhandler-direktør om foto foran kunstværk med 3500 redningsveste.

Da en ansat ved Skandinavisk Motor CO. A/S skulle finde en baggrund til et billede af Volkswagens nye Polo i 2017, blev han fanget af en orange facade.

Men den ansatte overså det, der var grunden til facadens farve. Et kunstværk med 3500 redningsveste på Kunsthal Charlottenborg i København.

Den ansatte, der blandt andet arbejder med bilforhandlerens kundemagasin, havde kun et par timer til at få taget nogle billeder af bilen.

- Da jeg kører op langs kanalen i Nyhavn, får jeg øje på denne her facade. Der bliver en parkeringsplads ledig, forklarer han ved Retten i Glostrup.

- Jeg parkerer og stiller fotoudstyret op over på den anden side af gaden og fotograferer.

Men billedet har krænket kunstneren bag værket, den kinesiske systemkritiske Ai Weiwei.

Han påstår, at Skandinavisk Motor CO. A/S har brudt sig mod ophavsretten og markedsføringsloven og skal betale to millioner kroner i erstatning.

Udstillingen blev omtalt i både danske og udenlandske medier i forbindelse med udgivelsen, der også markerede FN's internationale flygtningedag.

Redningsvestene kom fra den græske ø Lesbos og var blevet brugt af de mange mennesker, der ankom til øen under flygtninge- og migrantkrisen.

Men omtalen af værket var ikke nået frem til den pågældende ansat hos bilforhandleren. Billedet blev senere fjernet online.

Det var en menneskelig fejl, forklarer Ulrik Drejsig, der er administrerende direktør i Skandinavisk Motor CO. A/S.

- Fordi han ikke var opmærksom på, at det var et kunstværk, der var i baggrunden, har han begået en beklagelig fejl, siger han i retten.

Bilforhandleren har erkendt, at kunstnerens ophavsret er blevet krænket, men afviser brud på markedsføringsloven.

Værket "Soleil Levant" blev vist i København fra juni til oktober 2017.

/ritzau/