Et opslag på Facebook, hvor bilforhandler Bjarke Linderoth efterlyste en biltyv ved navn, medførte, at han fik sin halve million dyre bil tilbage.

»Deres (sociale medier, red.) magt i sådan et spil er uvurderlig, og den hastighed, tingene sker i, er vanvittig,« siger Bjarke Linderoth til fyens.dk, efter han har fået sin bil tilbage.

Søndag eftermiddag fik Bjarke Linderoth, som har en bilforretning i Vejle, stjålet en halv million dyr Audi A7 af en mand, der ville prøvekøre bilen, skriver fyens.dk.

Beredvilligt lod Bjarke Linderoth manden køre en prøvetur i Audien, mod at manden efterlod sit sygesikringsbevis i butikken.

Efter de to timer, som prøveturen skulle have taget, var manden ingen steder at se.

Derfor efterlyste bilforhandleren manden på Facebook, hvor han også nævnte det navn, der stod på det sygesikringskort, som manden havde efterladt i forretningen.

Han fandt desuden ud af, at manden også havde været på spil i to andre bilforhandlere, WK Biler og Vestjysk Bilhus i Esbjerg. Han blev beskrevet som en helt almindelig, jysk mand, der oven i købet var flink. Og som lige var blevet far.

Efter flere enslydende tip, valgte Bjarke Linderoth at køre til en banegård syd for Odense.

Det var denne Audi-model, tyven stjal. Den var dog sølv fremfor grå. Foto: SEBASTIAN BACK - HANDOUT Vis mere Det var denne Audi-model, tyven stjal. Den var dog sølv fremfor grå. Foto: SEBASTIAN BACK - HANDOUT

Her fandt han den forsvundne bil og politiet, som allerede var på stedet, efter at de også havde modtaget en række tips fra folk, der havde set Bjarke Linderoths opslag på det sociale medie.

Udover Linderoths bil, fandt politiet også to andre nyere, dyre biler.

Efterfølgende har Bjarke Linderoth fjernet den efterlyste mands navn fra Facebook.

Politiet understregede nemlig overfor ham, at han ikke måtte dele biltyvens navn.

Manden er ifølge politikommissær Jens Lyng fra Efterforskningscenter Midt i Vejle endnu ikke fundet.