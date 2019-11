En person måtte køres til behandling på sygehuset, efter et færdselsuheld mellem to biler søndag eftermiddag i Nordjylland.

»Vi fik kl. 13.31 en melding om et færdselsuheld i et kryds på Volstrupvej nær Støvring. En bil havde først ramt et træ og derefter fortsat ind i en anden bil,« oplyser vagtchef Karsten Højstrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

»En tilskadekommen måtte efterfølgende køres til sygehuset til behandling, men der er ikke tale om noget livstruende,« tilføjer vagtchefen.

Årsagen til uheldet er endnu ikke fastlagt.

»Der kan sagtens være tale om, at der har været glat på uheldsstedet, men vi kender ikke årsagen i øjeblikket,« siger vagtchef Karsten Højstrup Kristensen.

Redningsarbejdet på uheldsstedet og den efterfølgende oprydning gav ifølge vagtchefen ikke anledning til større trafikale gener.