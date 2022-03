Der er mandag eftermiddag opstået store trafikale udfordringer i Aarhus.

På Østhavnsvej på Aarhus Havn er vejen spærret af lastbiler i begge vognbaner.

B.T. har talt med flere bilister i køen, der fortæller, at de har holdt i flere timer.

»Køen er flere kilometer lang. Jeg har holdt i halvanden time, og jeg har ikke rykket mig en meter,« fortæller en af bilisterne.

Han fortæller samtidig, at han mener køen skyldes, at Mærsk har fået et nyt it-system, der gør, at der er problemer ved indcheckning af containere.

Udfordringerne berører også tilkørslen til Molslinjen.

Politiet er på stedet, og det vides endnu ikke, hvornår køen begynder at rykke på sig.

Opdateres …