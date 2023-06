Der er sket en ulykke med alvorlige konsekvenser på rute 22 mellem Fuglebjerg og Slagelse på Sjælland.

Her er to personer mandag eftermiddag kommet alvorligt til skade i en trafikulykke.

Vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at en personbil skulle dreje til venstre, men blev ramt bagfra af en lastvogn.

Den havnede derfor i den forkerte side af vejen, og resultatet var en kollision med en modkørende bil.

Vi er lige nu til stede ved et alvorligt færdselsuheld på rute 22, Slagelse Landevej ud for Fladholtevej ml. Slagelse og Fuglebjerg. To biler er kørt frontalt sammen med to alvorligt tilskadekomne tilfølge. Sæt hastigheden ned på strækningen og respekter anvisningerne. #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) June 26, 2023

Det skete ud for Fladholtevej, hvor de to biler ramte hinanden.

Politiet modtog melding om sammenstødet klokken 15.38.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrer bilister til at sætte hastigheden ned på strækningen og respektere anvisningerne.

Umiddelbart har politiet ikke oplyst om køn eller alder på de to tilskadekomne.