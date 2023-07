Lasten er fuld af …

En 24-årig mand har store problemer efter han blev standset i sin bil.

Bilen var fyldt med endte mindre end 22 flasker lattergas og dermed er han sigtet for flere forhold.

Nu er den 24-årige mand så sigtet for ulovlig besiddelse af lattergas, og den anden sigtelse lyder på ulovlig transport af de mange flasker, der indeholder gas under højt tryk.

Manden var desuden påvirket af narkotika.

Det skriver Københavns Politi i et tweet.

»Vi sigtede i går en 24-årig mand for at køre bil, mens han var påvirket af narkotika. Han blev standset på Hareskovvej, og i bilen fandt vi også 22 flasker lattergas. Flaskerne var ikke fastspændt og han blev derfor også sigtet for ulovlig besiddelse og transport af dem.«

»De nye regler giver fortsat virksomheder og private med et anerkendelsesværdigt formål mulighed for at købe, besidde og anvende lattergas lovligt.«

1. juli trådte et nyt reglement i gang.

Loven ville herfra fastslå, at det er strafbart at besidde og sælge lattergas som rusmiddel.

»Vi træffer ind i mellem især unge i boligområder, parker eller i biler med store lattergaspatroner, som sandsynligvis skal anvendes som rusmiddel,« sagde vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, Københavns Vestegns Politi den gang,

»Nu bliver det strafbart, og derfor kommer vi selvfølgelig til at skride ind, når vi møder det. Jeg kan kun opfordre til, at man holder sig fra det.«

Ulovlig besiddelse udløser en konfiskation af lattergassen plus en bøde, hvis størrelse er afhængig af mængden:



• 3.000 kroner i bøde for at besidde op til 1.349 gram gas

• 5.000 kroner i bøde for at besidde mellem 1.350 og 2.699 gram gas

• 50.000 kroner i bøde for at besidde over 2.700 gram gas (den store mængde anses for at være med henblik på salg)

• Det kan koste over 10.000 kroner i bøde for at besidde lattergas i køretøjer (der er særlige regler for transport af farlige beholdere under tryk)