Tirsdag aften og natten til onsdag har politiet modtaget flere anmeldelser om brændende biler i Aarhus.

Tre gange måtte politiet og brandvæsenet i Aarhus rykke ud på grund af anmeldelser om brændende biler tirsdag aften og natten til onsdag.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sent på aftenen klokken 23.15 tikkede en anmeldelse ind hos politiet. Den handlede om, at der var ild i en bil på en parkeringsplads på Ludvig Feilbergs Vej i Åbyhøj. Branden nåede at brede sig, inden den blev slukket, og to biler fik store skader.

Senere på natten klokken 02.27 modtog politiet endnu en anmeldelse. Fire biler brændte på Fjældevænget i Aarhus V.

Tidligere på aftenen fik politiet også en anmeldelse om en bilbrand på Fjældevænget, men her døde ilden ud, før den nåede at forsage større skader.

Politiet efterforsker i forvejen flere lignende episoder med påsatte brande i byen, der har raseret de seneste uger.

- Vi har forskellige hypoteser og spor, som vi forfølger, men som vi af hensyn til efterforskningen ikke kan dele med offentligheden lige nu.

- Men jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at sætte en stopper for det og få fat i gerningsmændene, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Ingen personer er kommet til skade i brandene.

/ritzau/