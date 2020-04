En varebil er brudt i brand på motorvejen nær Brøndby.

»Der er ingen personskader,« lyder det fra vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Thomas Christensen.

Han fortæller videre, at man endnu ikke kender årsagen til branden.

»Heldigvis nåede føreren at komme ud af bilen,« siger vagtchefen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Dog har man måtte afspærre en stor del af vejen på motorring 3 nær afkørsel 24, som nu igen er åben.

»Har man mulighed for at køre en anden vej, så vil vi gerne henstille til, at man gør det,« lød det fra Thomas Christensen.

Nu kan man passere frit.

'Motorring 3 mod nord er nu åben for trafik i alle vognbaner,' har han skrevet på politiets Twitter-profil