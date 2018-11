Øresundsbroen er genåbnet i begge retninger efter at have været lukket som følge af en bilbrand.

Øresundsbroen er tidligt tirsdag morgen åbnet i begge retninger.

Det oplyser Vejdirektoratet og Københavns Politi på Twitter.

Også på Øresundsbroens egen hjemmeside fremgår det, at broen er genåbnet. Her oplyses det dog samtidig, at en enkelt kørebane fortsat er afspærret i retning mod Danmark.

Lidt over klokken to natten til tirsdag blev broen lukket i begge retninger.

Det skete, efter at en bil på vej mod Danmark pludselig brød i brand. Det oplyser Lars Westerweel, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Der var to personer i køretøjet, og der er ikke nogen af dem, der er kommet til skade, tilføjer vagtchefen.

I knap en time var broen lukket i begge retninger, inden den i første omgang blev åbnet i retning mod Sverige.

Der var dog fortsat brug for at inspicere tunnelen i retning mod Danmark.

Det forklarede Jens Genders, presseansvarlig hos Øresundsbroen.

- Vi afventer lige med retningen mod Danmark, indtil vores teknikere har haft mulighed for at inspicere tunnelen for eventuelle skader. Det er det, der foregår lige nu, sagde han.

Lukningen nåede at forårsage en smule kødannelse i begge retninger, men det var begrænset på grund af den ligeledes begrænsede trafik midt på natten, lød det fra broens presseansvarlige.

Bilbranden var en soloulykke, men ifølge Jens Genders var der tale om en relativt "voldsom" bilbrand.

/ritzau/