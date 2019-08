Det gik hårdt ud over et ældre hus lidt uden for Odense, da det natten til fredag brød i brand.

Ilden begyndte i en bil, som stod parkeret tæt på huset på Grønnegyden i Odense N, men flammerne spredte sig hurtigt til husets stråtag.

Fredag morgen er bindingsværkshuset så godt som udbrændt.

»Vi får meldingen klokken 04.14. Der bor nogle mænd på ejendommen, og de forsøger i første omgang selv at slukke ilden,« fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Thomas Bentsen og uddyber:

»Men den løber fra dem, og de slår alarm.«

Bilen - en ældre folkevogn - udbrændte totalt, så det er uvist, om det bliver muligt for politiets brandteknikere præcis at fastslå årsagen til branden.

Det ligger dog fast, at ilden er startet i bilen.

Derimod er det endnu uklart, om branden i bilen skyldes en fejl i køretøjet, eller om den er påsat.

Ingen personer kom alvorligt til skade, men en af beboerne pådrog sig en større flænge i panden.

»Der var simpelthen så kraftig røgudvikling, så han kom til at løbe ind i muren i stedet for døren, mens han løb frem og tilbage efter vand,« siger vagtchefen.

Fredag morgen er brandvæsenet stadig på stedet, hvor de har gang i efterslukningen. Ejendommen ligger i landlige omgivelser, så der var på intet tidspunkt fare for, at branden ville brede sig til andre huse.