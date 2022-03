En køretur endte med at blive en flyvetur, da to mænd natten til søndag var på farten i Slangerup.

Og den natlige udflugt endte med en voldsom kollision mod et træ.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Vagtchefen fortæller, at bilen ved midnatstid i den nordsjællandske by ramte en betonblomsterkasse og dermed fløj gennem luften mod et træ, der blev ramt i hele 2,5 meters højde.

Bilen fik tydelige skader. Foto: Presse-fotos.dk

Kraften var så voldsom, at træet væltede.

Også bilen fik tydelige skader, mens de to mænd i bilen slap uskadte fra hændelsen, der fandt sted på Kongensgade i Slangerup.

Føreren af bilen – en 18-årig mand fra lokalområdet – er siden blevet sigtet for at have kørt bil i alkoholpåvirket tilstand og under påvirkning af cannabis.