Helsingørmotorvejen var torsdag aften spærret omkring til og frakørslen til Humlebæk. Det skyldes, at politiet efterforskede en sag om stenkast mod en bil.

En bil blev torsdag ramt af en sten, der blev kastet ned fra en bro over Helsingørmotovejen ved Humlebæk. Politiet betegner hændelsen som »groft uansvarlig«.

»Det er en straffelovsovertrædelse i den grove ende og medfører fængsel. Det er farligt at kaste ting ned på biler der kører 110 kilometer i timen. Det er kun personer med meget lav dømmekraft, der kan finde på, at udsætte andres liv for fare på den måde,« siger vagtchef Søren Bjørnested fra Nordsjællands Politi.

Efterforskningen betød, at et stykke af motorvejen var lukket i en periode.

E47 Helsingørmotorvejen er spærret mellem fra- og tilkørsel 5 Humlebæk grundet politiefterforskning, i retning mod Helsingør. Dog passerer man via fra- og tilkørsel 5, Humlebæk. Vejen forventes tidligst ryddet klokken 22:00. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) June 7, 2018

Stenen blev kastet fra Humlebækvej, der krydser Helsingørmotorvejen. Den ramte bilen øverst på forruden.

»Stenen var stor nok til at lave en bule og en revne i forruden. Vi har efterfølgende forsøgt at finde stenen med politihunde, men de har ikke markeret nogen steder,« siger vagtchefen.

Der var ifølge vagtchefen kun en person tilstede i bilen og bortset fra chokket kom han ikke noget til.