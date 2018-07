Der var tilsyneladende tale om et stykke industri-sten, muligvis fra en betonflise, da en personbil mandag aften blev ramt af en genstand på E45 sønderjyske motorvej ved Rødekro.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'En personbil blev mandag aften klokken 18.14 ramt af en genstand, da bilen passerede en bro ved Hovslundvej, 6230 Rødekro - det er mellem afkørsel 69 og 70 - på E45 den sønderjyske motorvej. Bilen fik skader på front og forrude, men føreren, en 44-årig dansk mand, kom ikke noget til.'

Efterfølgende afspærrede politiet motorvejen i både syd- og nordgående retning, mens man søgte efter den genstand, der ramte bilen. Her fandt man sten, som der ifølge politiet kan have ramt bilen.

'Det drejer sig om et stykke af en industri-sten, muligvis fra en betonflise. Stykket er ved at blive teknisk undersøgt.'

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at det ikke vides med sikkerhed, om det, der har ramt bilen, er kastet fra vejbroen. De tilføjer, at det også er muligt, at genstanden kan være blevet tabt af et andet køretøj på motorvejen.

Det oplyses videre, at den 44-årige mand ikke var opmærksom på, om der befandt sig nogen personer broen umiddelbart inden, bilen blev ramt.

'Syd- og Sønderjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med andre som omkring klokken 18 har set noget ved broen, der kan have betydning for sagen. Man kan ringe på telefon 114.'