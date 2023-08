Torsdag formiddag har en bil ramt et hus på Resenvej i Skive, hvorefter bilen væltede om på siden.

Da politiet kom frem var der ingen fører i bilen – men af en god grund.

»Vi modtog anmeldelsen om, at bilen havde ramt huset via 112 klokken 11.09,« fortæller vagtchef Andreas Bang Andersen.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at bilen ikke var kørt, men trillet ind i huset.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

»Håndbremsen var ikke trukket, og det fik bilen til at trille ned ad vejen, som hælder, og ind i huset,« siger vagtchefen.

Heldigvis kom ingen til skade, da bilen kom på afveje.

»Vi skal have fat i føreren, og jeg vil tro, der kommer en forsikringssag ud af det,« lyder det fra Andreas Bang Andersen.

Ejeren får måske også en bøde for manglende sikring af køretøj.

Huset er blevet undersøgt for risiko for nedstyrtning, men det er der heldigvis ikke fare for, oplyser politiet.