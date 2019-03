En personbil kører ind i en parkeret sættevogn i Aarhus og sender én person på skadestuen med skader.

En person er kørt på skadestuen, efter han sad fastklemt i en bil efter en ulykke søndag aften.

Vedkommende var passager i en personbil, som kørte ind i en parkeret sættevogn på Bredskiftevej i Aarhus, oplyser vagtchef Morten Hansen.

- Der kommer hurtigt redningsfolk derud. De fik ham hurtigt ud af bilen, så han sad der ikke så længe, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.40, og sendte straks en patrulje til stedet. I bilen befandt sig to mænd, der var mellem 20 og 30 år.

Føreren af bilen slap med knobs, fortæller vagtchefen og påpeger, at passageren derimod formentlig er i kritisk tilstand efter ulykken.

Der er fortsat uvist, hvad der ligger til grund for ulykken. En bilinspektør har været på stedet for at klarlægge forløbet.

/ritzau/