Fire personer er lørdag formiddag kommet til skade efter et sammenstød mellem en personbil og et tog på letbanen i Trustrup på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om fire personer, der var i personbilen. To af personerne er kommet alvorligt tilskade.

Disse er bragt til Skejby Sygehus. Der er ingen tilskadekomne i toget, oplyses det.

En bil er væltet om på siden efter sammenstødet. Foto: ØXENHOLT FOTO

Myndigheder herunder havarikommission arbejder på stedet, lyder det videre.

Vagtchef Martin Christensen fortalte tidligere til B.T., at ulykken var indtruffet kort efter klokken 11.

»Der er tale om et uheld mellem letbanen og en personbil,« sagde han og fortalte, at alarmopkaldet kom via 112 klokken 11.05.

Uheldet er sket ved Albøgevej i Trustrup i Norddjurs Kommune. Trustrup ligger 13 kilometer sydvest for Grenaa, der er endestation på den letbanestrækning, der går fra Aarhus til Grenaa.



Mindst fire ambulancer blev kaldt til stedet, viser billeder.

Også en helikopter med en akutlæge er ankommet til ulykkesscenen.

Den ulykkesramte bil, der er blevet ramt af toget, ligger nu helt op ad sporene anslået tyve meter fra vejen, hvor bilen tilsyneladende har krydset den jernbaneoverskæring, hvor ulykken er indtruffet.

Midttrafik oplyser på sin hjemmeside, at der må forventes store forsinkelser på alle letbanestrækninger og aflysninger.

