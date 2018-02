Har du set uheldet, eller ved du noget? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En personbil med i alt fire passagerer er væltet om på taget efter en solo-trafikulykke på Hillerødvejen i Helsinge tirsdag aften.

»Vi får en melding om en ulykke med fire personer; en kvinde på 30, en på 18, en på seks og en på 12 år. Vi tror først, at der er tale om en seriøs ulykke, fordi kvinden har åndedrætsbesvær, men hun var teknisk fastklemt. Vi har lige fået klippet hende ud, fordi vi var bange for, at der var skade på nakke eller ryg,« fortæller Jan Hedager, vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Umiddelbart er børnene ikke kommet til skade, lyder det videre fra Nordsjællands Politi, som heller ikke vurderer, at kvinden er kommet noget alvorligt til, da hun var ved bevistheden, da hun blev kørt til Hillerød Skadestue.

Hillerødvejen i Helsinge ved kilometerpæl 44 var under oprydningen afspærret, men er nu genåbnet, fortæller vagthavende til BT.

