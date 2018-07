20-årig mand døde på stedet i et frontalt sammenstød med traktor ved Skelby nær Herlufmagle.

Næstved. En bil kolliderede fredag formiddag med en traktor nær Herlufmagle på Sydsjælland.

Føreren af personbilen, en 20-årig sydsjællandsk mand, mistede livet i forbindelse med det voldsomme sammenstød på Skelbyvej, rute 239, oplyser politiet.

Det var cirka kvart over ni, at anmeldelsen om ulykken indløb. Derefter blev vejen spærret i forbindelse med rednings- og oprydningsarbejdet.

Også en bilinspektør blev tilkaldt for at foretage undersøgelser, oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Føreren mistede åbenbart herredømmet over bilen. Den kom over i den forkerte vejbane og ramte traktorens ene forhjul, siger vagtchefen. Intet tyder på, at personbilens fart var for høj.

På stedet konstaterede en læge, at den 20-årige var død.

/ritzau/