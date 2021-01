En kvindelig bilist var fredag aften involveret i et alvorligt uheld ved Hadsten i Østjylland.

»Vi er lige landet derude, så meget mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Martin Kristensen.

Det ligger dog fast, at der var tale om et solouheld, hvor kvinden i sin bil er kørt ind i et træ.

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til ulykken er.

Redningsmandskabet arbejder i skrivende stund på stedet, og der er derfor endnu ingen meldinger om kvindens tilstand.

Opdateres...