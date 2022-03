Klokken 22.45 modtog politiet en anmeldelse om ulykke med en totalsmadret bil.

Ulykke skete på Hartevej i Kolding.

»Jeg kan ikke sige noget om årsagen på nuværende tidspunkt, men en person blev kørt med ambulance efter ulykken,« oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Duus.

Vagtchefen kan ikke oplyse, om personen er kørt derfra i ambulancen med udrykning, eller personen kørte med for at blive tjekket for eventuelle skader.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Det kan været voldsomt at køre ind i et træ,« siger vagtchef siger Jesper Duus og fortsætter:

»Men vi kender som sagt ikke årsagen på nuværende tidspunkt.«

Politiet vurderer, at der kan være tale om et øjebliks uopmærksomhed.

Vagtchefen kan ikke oplyse, om føreren af bilen var påvirket, da vedkommende kørte ind i træet.