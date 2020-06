Politi og brandfolk er torsdag eftermiddag i gang med en større eftersøgning ved Spjald i det vestjyske.

Her er en bil kørt ind i et træ og derefter ud i en sø.

Det skriver Dagbladet Ringkøbig-Skjern.

Ulykken skete torsdag eftermiddag på Brejninggaardsvej øst for Spjald, hvor bilen torpederede et træ, før den kørte i vandet.

Kollissionen har tilsyneladende været voldsom. Træet knækkede i hvert fald ved sammenstødet.

Siden har redningsmandskabet søgt i søen i håb om at finde føreren. Indtil videre uden held. Indsatsleder Jan Johnsen siger til avisen, at der ingen spor er af føreren eller andre personer, der måtte have været med i bilen.

I skrivende stund er der stadig en redningsbåd i søen i tilfælde af, at der skulle være personer, der er blevet slynget ud af bilen og nu befinder sig i vandet.

B.T. følger sagen...