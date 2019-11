En kvinde bringes til Rigshospitalets Traumecenter efter ulykke på Sydmotorvejen. Hendes tilstand er ukendt.

To biler har mandag eftermiddag været involveret i en ulykke på Sydmotorvejen. Den ene bil røg ud over autoværnet.

En kvinde, som sad i bilen, der røg ud over autoværnet, er blevet fløjet til Rigshospitalets Traumecenter, men hendes tilstand kendes ikke.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Stefan Jensen.

- Den ene er blevet skubbet af vejen ud over autoværnet og ned i noget krat. Vi har en tilskadekommen fra den bil, som er blevet fløjet til Rigshospitalet med helikopter. Vi kender ikke tilstanden, siger han.

I bilen, som kvinden sad i, var også to andre personer - den ene et barn. Barnet har brækket et kraveben, mens den anden person har fået mindre skrammer.

Føreren af den anden bil - en mand - er ifølge politiet uskadt.

På grund af ulykken er motorvejen spærret i retning mod Rødby mellem afkørsel 36 Bregentved og afkørsel 17 Rønnede, oplyser Vejdirektoratet. Der ventes tidligst at være ryddet op lidt efter klokken 19.

En bilinspektør arbejder nu på stedet for at klarlægge årsagen til ulykken.

/ritzau/