Kort efter frokosttid lørdag kørte en bil ind i en butiksfacade på Gammel Køge Landevej i Valby i København.

Lidt over klokken 12 skrev Hovedstadens Beredskab på Twitter, at redningsmandskabet var på vej til stedet.

Det samme var Københavns Politi.

»Vi har fået en melding over 112 om, at et køretøj er kørt ind i en butiksfacade på Gammel Køge Landevej. Vi er på vej til stedet, så mere ved vi ikke om sagen på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef Dyre Sønnicksen.

Han tilføjer dog, at en person meldes fastklemt.

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.58 om uheldet på Gammel Køge Landevej 135.

Hovedstadens Beredskab oplyser i en opfølgning, at det drejer sig om en person, der ved et uheld er kommet til at køre ind i butikken med lav fart.

Heldigvis skulle der ikke være tale om alvorlige kvæstelser.

»Vi hjælper person ud af bilen, fjerner glas og håndterer mindre vandskade. Skadeservice tilkaldt,« skriver Beredskabet på Twitter.