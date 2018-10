Nordjyllands Politi leder lige nu efter en person, der formentlig er kommet slemt til skade.

»Det er en bilist som, formentlig med høj hastighed, er kørt ind i autoværnet og rullet rundt og landet på en grusvej, der går parallelt med motorvejen,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Mogens Hougesen.

Anmeldelsen modtog politiet 19.55 og fem til ti minutter senere, var politiet på ulykkesstedet. Men der var ingen at finde i bilen.

»Da vi kommer derud, er der ingen personer i bilen. Så, lige nu leder vi efter en eller flere personer for at forsikre os om, at vedkommende ikke har slået sig, så man kan få hjælp,« siger vagtchefen.

Ulykken skete nord for Frederikshavns motorvej i nordgående retning ved et område, der hedder Bouet.

Det er sjældent, at personen, der er kørt galt, selv flygter fra stedet, men det kan der ifølge Mogens Hougesen være flere grunde til.

»Det kan være fordi, vedkommende ikke vil tale med politiet, hvis vedkommende for eksempel ikke har kørekort eller er påvirket eller andet,« siger han, men fortæller, at politiet lige nu vælger at have fokus på vedkommendes velbefindende.

»Vi tager den humanitære vinkel i første omgang for at sikre os, at der ikke er nogen, der er kommet til skade,« siger vagtchefen.

Nordjyllands Politi har stadig ikke fundet vedkommende, men leder fortsat i området.

»Det er et stort mark-eng-område, der ligger ned til Limfjorden. Vi er lige ude at kigge med en hund for at se, om vi kan finde frem til personen og forsikre os om, at der ikke ligger en person et eller andet sted.«