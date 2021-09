Politiet fandt tirsdag aften flere poser hash i en bil ved M.P. Bruunsgade.

Et rutinetjek af en mistænkelig bil har resulteret i flere sigtelser af tre personer.

Sigtelserne sker på baggrund af, at en patruljebil tirsdag aften klokken 22:00 udførte et rutinekontrol af en bil. Da betjentene tog kontakt til føreren oplyste kviden bag rattet, at hun havde glemt sit kørekort.

Det udløste episodens første sigtelse for ikke at have medbragt sit kørekort.

Politiet ville derfor dobbelttjekke kvindens identitet og bad hende svare på en række spørgsmål om hendes identitet. Svarene overbeviste ikke betjentene, og de stillede derfor flere kontrolspørgsmål, som hun kunne svare korrekt på.

Betjentene rettede derefter kontakt til de to passagerer, en 19-årig kvinde og en 20-årig mand. Den 19-årige kvinde blev fundet i besiddelse af en del hash og skunk samt flere salgsposer og et kontantbeløb.

Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for besiddelse af narko med henblik på videresalg.

Manden var umiddelbart ikke i besiddelse af noget ulovligt, men ved en ransagning af bilen opdagede politiet nogle poser med hash, der hvor manden havde siddet. Manden erkendte, at de tilhørte ham, og han blev sigtet for narkobesiddelse.

Da politiet slog bilen op i deres systemer, kunne de se, at ejeren skulle være en 18-årig kvinde. I systemerne kunne de se, at billedet stemte overens med førerens udseende, men det navn og den alder, kvinden havde oplyst tidligere, passede ikke.

Betjentene spurgte derfor kvinden, om hun holdt fast i de oplysninger, som hun havde givet.

Det gjorde hun.

Derfor blev kvinden anholdt og kørt til politigården med henblik på konstatering af ID. Her gav hun igen samme forklaring til politiet. Først da betjentene konfronterede hende med, at hendes billede var tilknyttet et andet navn og personnummer, erkendte hun, at hun havde givet falske oplysninger.

Den 18-årige kvinde blev derfor sigtet for falsk anklage mod den 21-årige kvinde, hvis navn og personnummer, som hun havde misbrugt. Den 18-årige kvinde forklarede, at hun havde oplyst falske oplysninger, da hun ikke selv havde et gyldigt kørekort.

Kvinden blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret, og da dette var fjerde gang i år, blev kvindens bil beslaglagt med henblik på konfiskation.