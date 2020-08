Politiet er i øjeblikket massivt til stede på motorvejen mellem Brørup og Holsted.

Her er der søndag eftermiddag foregået en politijagt på en bil, der er endt med at køre galt.

Det oplyser Bjørn Pedersen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Det er på motorvejen, hvor vi har haft en eftersættelse af en bil, der ender med at forulykke. Mere kan jeg ikke sige lige nu,« lyder meldingen.

Ved I, hvem den pågældende er?

«Ja, det gør vi, for han er ude af bilen nu.«

Kan du sige noget om, hvad der er gået forud for eftersættelsen?

«Jeg kan ikke sige mere lige nu, da jeg lige skal have et overblik over situationen. Vi er stadig på stedet.«

B.T. følger sagen...