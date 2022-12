Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lang række knoglebrud samt skader på milt og lunger var blot nogle af de kvæstelser, tre passagerer pådrog sig, da en bil en tidlig septembermorgen sidste år kørte frontalt ind i et træ.

Nu er bilens 23-årige fører dømt for at være skyld i ulykken, der med anklagerens ord har haft »enorme konsekvenser«.

Den unge mand havde ifølge politiet drukket massivt forud for ulykken, så da han satte sig bag rattet, var hans promille på mindst 2,19. Altså langt over de tilladte 0,5.

I et Albertslund-område, hvor man maksimalt må køre 50 kilometer i timen – og helst skal holde sig på 30 – susede han så ifølge dommen afsted med 119 kilometer i timen. Alt imens han slingede fra side til side.

En voldsom trafikulykke fandt sted søndag morgen i Albertslund. En bil med fire passagerer ramte et træ med en sådan kraft, at motoren blev slynget ud af motorrummet. Foto: Mathias Øgendal Vis mere En voldsom trafikulykke fandt sted søndag morgen i Albertslund. En bil med fire passagerer ramte et træ med en sådan kraft, at motoren blev slynget ud af motorrummet. Foto: Mathias Øgendal

Færden sluttede brat, da han mistede herredømmet og ramte et træ med så voldsom kraft, at kølerhjelm, skærmkasser samt andre ellers robuste metaldele blev revet fra hinanden.

Bilens motor var desuden slynget ud af motorrummet og lå nu 10 meter foran bilen.

I bilen var foruden den 23-årige fører også to andre mænd og en kvinde. Alle kom de til skade i så alvorlig grad, at anklageren ikke er i tvivl om, at ulykken kunne have været fatal, havde det ikke været for en hurtig indsats.

»At ingen omkommer, er et mirakel, som alene kan tilskrives politi og redningspersonale, der var hurtigt fremme ved ulykkesstedet,« siger anklager Robert Rafn i en pressemeddelelse.

Flere ambulancer og akutlægebiler var tilstede i forbindelse med den voldsomme ulykke i Albertslund. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Flere ambulancer og akutlægebiler var tilstede i forbindelse med den voldsomme ulykke i Albertslund. Foto: Mathias Øgendal

Overfor B.T. tilføjer han, at det ikke kan udelukkes, at kvæstelserne kan føre til varige mén hos de involverede.

Sagen blev onsdag afgjort ved Retten i Glostrup, hvor den 23-årige sad tiltalt for under 'særligt skærpede omstændigheder i forbindelse med spirituskørsel, særligt hensynsløs kørsel og som følge af for høj fart uagtsomt at have tilføjet de tre passagerer betydelig skade på legeme og helbred'.

Et lovbrud, som retten besluttede, skulle koste to år og tre måneders fængsel.

»Den her sag er indbegrebet af vanvidskørsel og har haft enorme konsekvenser for de involverede. Retten har idømt føreren en markant fængselsstraf, som understreger sagens alvor og meningsløshed. Straffen er i tråd med de strafskærpelser, der har været inden for vanvidsbilisme i de senere år,« lyder det fra Robert Rafn..

Den 23-årige har nu to uger til at overveje, om han vil anke dommen til landsretten.

Alt imens er resterne af den bil, han kørte, blevet konfiskeret, som det er kutyme i sager om vanvidskørsel.