Det er superfarligt at kaste ting fra motorvejsbroer, siger vagtchef. 27-årig er sluppet uskadt fra hændelse.

En bilist har fået knust sin forrude af is, der er blevet kastet fra en motorvejsbro syd for Brande. Den 27-årige fører af bilen er sluppet uskadt fra det.

Det fortæller vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi onsdag eftermiddag.

- Han kørte sydgående ad Midtjyske Motorvej lige syd for Brande, da han ser nogle unge mennesker på broen. Så er hans rude altså bare knust bagefter, og han bliver nødt til at holde ind til siden, hvor han ringer 112, siger vagtchefen.

Episoden, der fandt sted ved afkørsel 10 syd for Brande, blev anmeldt klokken 15.36.

Ifølge vagtchefen har kredsen på det seneste været forskånet for stenkast fra motorvejsbroer. Det er dog også meget alvorligt, at der i dette tilfælde skulle være tale om is, mener vagtchefen.

- Det kan jo være fatalt. Det er superfarligt at gøre - og især når det sker som her, hvor hans forrude knuses, og han faktisk bliver nødt til at trække bilen ind med det samme.

- Heldigvis sker der ikke noget, men han kunne lige så godt være kommet slemt til skade eller det, der var værre, siger Jesper Brøndum.

Politiet er onsdag eftermiddag rykket ud for at undersøge stedet, tale med anmelderen, tage billeder af bilen og lede efter gerningsmænd i området.

Vagtchefen har en time efter ulykken ikke noget signalement af personerne. Det er heller ikke til at sige endnu, hvor mange der var på motorvejsbroen, da det skete.

Bilisten, der er fra Ikast-Brande-området, havde dog et kamera i bilen, som politiet håber, kan være med til at kaste lys over, hvad der nærmere skete.

- Det er et kamera, der sidder i forruden og følger med. Om det har givet noget, melder historien ikke noget om, men anmelderen vil sørge for at overdrage det til patruljen, så snart han kan, siger vagtchef Jesper Brøndum.

