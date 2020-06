Det gik voldsomt for sig for en bilist i Herning tidligere i dag, fredag.

Her havde dagens regn nemlig gjort vejbanen så glat, at føreren mistede herredømmet over bilen.

Det medførte, at køretøjet kørte i grøften og efterfølgende landede halvt på siden/halvt på taget i en have.

Det fortæller Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos Vis mere Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos

»Føreren mistede herredømmet på grund af aquaplaning, men kom heldigvis ikke til skade,« siger vagchefen og fortsætter:

»Personen blev dog kørt til tjek på sygehuset for en sikkerheds skyld, men der kun tale om materielle skader.«

Ifølge vagtchefen modtog politiet anmeldelsen klokken 12.13.

Ulykken skete på Vardevej.