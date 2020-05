Søndag aften kørte en bilist galt i et solouheld ved Vamdrup sydvest for Kolding.

Billeder fra ulykkesstedet viser, at bilen endte på taget.

»Bilisten er ikke kommet noget til,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund.

»Til gengæld er der tale om betydelig materiel skade,« tilføjer han.

Hvor bilisten slap heldigt fra selve uheldet, risikerer sagen at få et efterspil for ham.

Politiet har mistanke om, at bilisten var spirituspåvirket og har derfor taget en blodprøve.

Uheldet blev anmeldt klokken 19.50.

Bilen er blevet fjernet fra vejen, og der har ikke været trafikale problemer som følge af uheldet.