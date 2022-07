Lyt til artiklen

Tirsdag formiddag brød en bil i brand på rute 445 ved Skanderborg.

Vejen er spærret helt af, mens politi og brandvæsen arbejder på stedet.

»Vi er fremme og arbejder på stedet,« lyder det fra vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

Billeder fra stedet viser, at der stod flammer ud af førervinduet på en bil, der holdt i nødsporet.

Foto: Øxenholt Foto Vis mere Foto: Øxenholt Foto

»Vi har været ude for at slukke en bilbrand,« siger operationschef for Østjyllands Brandvæsen, Kirsten Dyrvig.

Brandvæsenet har forladt stedet igen efter at branden i bilen blev slukket.

Det er endnu uvist, hvordan den opstod, og om der er sket personskade i forbindelse med bilbranden.

B.T. følger sagen...