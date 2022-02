Mandag kort før middag måtte politiet og beredskabet rykke ud til en brand, som var opstået i en carport på villavejen Gærdet, der ligger i Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland til B.T.

»Vi modtog en anmeldelse om en brand i en carport klokken 11:18. Det viser sig så, at branden er opstået i en bil, som holdt parkeret i carporten,« siger Sten Nyland.

Kort inden der udbrød brand, havde bilens ejer været ude at køre, og da bilen så blev parkeret i carporten, udbrød der brand i motorrummet. Og den brand spredte sig hurtigt til carporten.

Villavejen Gærdet var mandag formiddag fyldt med brandbiler, der skulle have en brand i en carport under kontrol. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Villavejen Gærdet var mandag formiddag fyldt med brandbiler, der skulle have en brand i en carport under kontrol. Foto: Presse-fotos.dk.

»En nabo opdager så flammerne i carporten og slår derefter alarm,« siger vagtchefen.

Årsagen til branden kender politiet endnu ikke, men Steen Nyland oplyser, at man lykkedes med at få branden under kontrol, inden den bredte sig til resten af huset.

Både bilen og carporten er dog udbrændt.

»Der kom i forbindelse med branden kun minimale skader på huset, og ingen kom til skade under branden,« fortæller Sten Nyland.