Det er endnu uvist, hvad der ramt en bil på Sønderjyske Motorvej. Ingen er kommet noget til.

Politiet kan sent onsdag eftermiddag endnu ikke sige, hvad der tidligere på dagen ramte en bil på Sønderjyske Motorvej ved afkørslen til Christiansfeld.

- En bilist kommer kørende og hører pludselig et brag, fortæller vagtchef Jeppe Thranum fra Sydøstjyllands Politi.

Det viste sig, at bilen var blevet ramt af en genstand og havde fået ødelagt soltaget. Ingen er kommet noget til.

I forbindelse med politiets efterforskning blev motorvejen lukket.

- Men vi indstillede vores eftersøgning af genstanden, så myldretidstrafikken kunne afvikles. Vi genoptager den senere i aften, forklarer vagtchefen sent onsdag eftermiddag.

Umiddelbart tyder det ikke på, at der er kastet en genstand mod bilen.

- Vi er ikke bekendt med, at nogen har set nogen stå på broen, siger vagtchefen.

Ifølge politiet er der vejarbejde på broen, så det kan ikke udelukkes, at en bil på vej over broen har fået en sten eller andet til at falde ned på motorvejen.

/ritzau/