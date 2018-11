Op imod 30 unge mennesker har tvunget Nørre Aaby Bibliotek til at låse døren, når der ikke er bemanding.

På videoovervågningen kan man se, at de unge kaster rundt med bøger og ødelægger møbler, vinduer og døre. Nogle af dem har også tisset i bibliotekets håndvask.

»Der er blevet hældt sodavand i vores computer-tastatur og røget cigaretter indenfor,« siger Charlotte Pedersen, der er leder af Middelfart Kultur og Bibliotek.

Hun fortæller, at der siden august har været episoder med hærværk hver weekend og få hverdage.

De unge er mellem 10-17 år, og nogle af dem kom også, mens der er bemanding på biblioteket. De kom oftest i grupper på cirka otte personer.

»Nogle af dem taler med medarbejderne i åbningstiden, og det oplever vi ikke som ubehageligt. Personalet har faktisk haft en fin dialog med de unge,« fortæller Charlotte Pedersen og forklarer, at hærværket formentlig er et resultat af gruppepres.

Biblioteket var før et såkaldt åbent bibliotek, hvor alle med et lånerkort kunne komme ind, selvom der ikke var bemanding. Det er nu slut - i hvert fald frem til den 1. februar, hvor man har valgt kun at åbne dørene mellem klokken 13-17 og kun tre dage om ugen.

»Vi har truffet en nødvendig beslutning, men vi regner da med, at problemerne med hærværk ophører efter prøveperioden,« siger kulturchefen.