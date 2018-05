Se politiaktionen ved Kødbyen i København i videoen foroven.

Svært bevæbnet politi med maskinpistoler satte sent søndag eftermiddag et dramatisk præg på en ellers idyllisk solskins-søndag i det centrale København, hvor både det gode vejr, ishockey-VM i Royal Arena i Ørestad og fodboldbraget i Parken mellem FCK og Brøndby gav mange mennesker i hovedstadens gader og parker.

Ved to store politiaktioner blev tre mænd anholdt som udløber af en større politiindsats, der tilsyneladende tog sin begyndelse i forbindelse med en hændelse på Københavns Hovedbanegård, som politiet af ikke oplyste grunde opfattede som et »mistænkeligt forhold«.

I kølvandet på politiets indsats på Hovedbanegården fortsatte ordensmagten en række aktioner i nærheden. Både ved Kødbyen og på Halmtorvet på Vesterbro var politiet i aktion, og på et tidspunkt blev også samtlige indgange til Tivoli overvåget og bevogtet af politiet.

Billedet her er taget ved Hovedbanegården i København søndag.

Ifølge BTs medarbejder, der befandt sig inde i forlystelseshaven under aktionen, blev indgangene bevogtet af samlet op mod 15 betjente, der havde placeret sig ryg-mod-ryg, så de både kunne holde øje med Tivoli og områderne uden for. Desuden havde Københavns Politi betjente inde i selve Tivoli, som trods aktionen vedblev at være almindeligt åben.

Foto: Mathias Øgendahl.

»Vi fik en anmeldelse i eftermiddag og er til stede flere steder, men jeg kan ikke sige, hvad de mistænkelige forhold handler om«.

Senere på aftenen oplyste Københavns Politi, at aktionen var afsluttet, og at de tre tilbageholdte mænd alle var blevet løsladt. Politiet ønskede dog fortsat ikke at løfte sløret for, hvad der i løbet af aftenen havde udløst den hektiske aktivitet.



DSB oplyste på Twitter, at togene i et kort tidsrum holdt stille på Københavns Hovedbanegård, fordi politiet arbejdede på banegården og blandt andet undersøgte en tunnel, hvor et regionaltog fra Kalundborg var blevet standset på politiets anvisning:

Der kører i øjeblikket ingen tog til eller fra København H. Det skyldes politiets arbejde på stationen.

Ifølge politiet skyldtes det relativt store opbud af betjente blandt andet, at der alligevel opholdt sig mange betjente i området på grund af de store sports-begivenheder, som forløb roligt.