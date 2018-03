Genoplev tirsdagens retssag i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Tirsdag fortsatte afhøringerne af vidner i retssagen mod Peter Madsen, der er tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.



På retssagens sjette dag mødte forsvarets vidner op i Københavns Byret. Forklaringerne fra de mange vidner kan du få overblikket over i artiklen her på bt.dk.

Peter Madsens gamle ven, Jens Falkenberg, ville sandsynligvis besøge den drabstiltalte ubådsbygger, hvis han fik invitationen.

»Hvis han inviterede mig, så hælder jeg til, at jeg ville besøge ham. Jeg er usikker på det, men jeg hælder til det. Det er jo 14 års venskab, og jeg er nysgerrig. Måske ville det være sundt,« sagde en bevæget Jens Falkenberg foran Københavns Byret tirsdag til en samlet presse.

Falkenberg, som blandt andet har været med til at bytte ubåden Nautilus, mødte i retten tirsdag for at afgive forklaring.

Efter sit vidneudsagn gav han interview til pressen, som netop havde forladt retten efter den blev hævet for dagen.

»Vi har været gode venner. Det har været finurligt. Det har været anderledes. Det har været skægt,« sagde Falkenberg.

Jens Møller Jensen, chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018) Foto: Martin Sylvest Jens Møller Jensen, chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018) Foto: Martin Sylvest

Hvordan har du det med, at han nu er tiltalt for det her?

»Det er frygteligt,« sagde han.

Er I stadig venner?

Spørgsmålet fik Jens Falkenberg til at tøve lidt.

»Det er det, som jeg går og bokser med. Den gamle Peter, som jeg har kendt, ham er jeg stadig venner med. Ham, som har gjort alt det her, kender jeg slet ikke,« sagde Jens Falkenberg.

»Jeg forstår det ikke rigtigt endnu,« sagde han.

LÆS OGSÅ: Stjerneadvokat om ubådssagen dag seks: Derfor er søgehistorikken særligt interessant

Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Genoplev tirsdagens retssag i LIVE-bloggen herunder: